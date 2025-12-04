POL-HRO: Kellerbrand mit mehreren leichtverletzten Anwohnern in Parchim

Parchim (ots) -



Am 03.12.25 kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 18:40 Uhr zu

einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der

Karl-Liebknecht-Straße in Parchim. Durch die starke Rauchentwicklung

klagten 10 Anwohner über Atembeschwerden, 3 von ihnen mussten

stationär mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik

aufgenommen werden. Der betroffene Hausaufgang, aus dem insgesamt 15

Anwohner teilweise mit Drehleitern über Balkone evakuiert wurden, ist

bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Stadt Parchim hat den

Anwohnern, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkamen,

Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung in einem

besonders schweren Fall aufgenommen.



