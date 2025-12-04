POL-HRO: Kellerbrand mit mehreren leichtverletzten Anwohnern in Parchim
Parchim (ots) -
Am 03.12.25 kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 18:40 Uhr zu
einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der
Karl-Liebknecht-Straße in Parchim. Durch die starke Rauchentwicklung
klagten 10 Anwohner über Atembeschwerden, 3 von ihnen mussten
stationär mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik
aufgenommen werden. Der betroffene Hausaufgang, aus dem insgesamt 15
Anwohner teilweise mit Drehleitern über Balkone evakuiert wurden, ist
bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Stadt Parchim hat den
Anwohnern, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkamen,
Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung in einem
besonders schweren Fall aufgenommen.
Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell