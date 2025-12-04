POL-HRO: Kellerbrand mit mehreren leichtverletzten Anwohnern in Parchim

Nr.6171964  | 04.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Parchim (ots) -

Am 03.12.25 kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 18:40 Uhr zu
einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der
Karl-Liebknecht-Straße in Parchim. Durch die starke Rauchentwicklung
klagten 10 Anwohner über Atembeschwerden, 3 von ihnen mussten
stationär mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik
aufgenommen werden. Der betroffene Hausaufgang, aus dem insgesamt 15
Anwohner teilweise mit Drehleitern über Balkone evakuiert wurden, ist
bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Stadt Parchim hat den
Anwohnern, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkamen,
Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung in einem
besonders schweren Fall aufgenommen.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


