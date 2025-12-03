POL-NB: zwei PKW kollidieren mit einem Damhirsch auf der L20 zwischen Gülitz und Neukalen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots) -



Am 03.11.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der L20, zwischen Gülitz

und Neukalen, zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Nach

derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 45-jährige Fahrer eines PKW Audi

die L20, als plötzlich vor ihm ein Damhirsch die Fahrbahn querte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der

45-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Hirsch nicht mehr verhindern.

In der weiteren Folge wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn

geschleudert, auf der sich zu diesem Zeitpunkt die 63-jährige

Fahrzeugführerin eines PKW VW befand. Der VW kollidierte ebenfalls

mit dem Damhirsch. Beide Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon

und blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand

ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Der Hirsch

verendete an der Unfallstelle.



