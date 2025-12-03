POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Tag, 03. Dezember 2025, kam es in Neubrandenburg, gegen 12:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Demminer Straße.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wollte ein 28-jähriger Pole mit seinem Pkw Audi aus einer Firmenzufahrt gegenüber des Baumwallsweges nach links auf die Demminer Straße biegen, um diese in Richtung Innenstadt zu befahren. Zeitgleich befuhr eine 83-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Demminer Straße in Richtung Ortsausgang Neubrandenburg. Hierbei habe die Deutsche die rote Ampel ihrer Fahrspur missachtet. In weiterer Folge kollidierte sie mit dem Fahrzeug des 28-Jährigen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt im Abbiegevorgang befand.



Beide Fahrzeugführer wurden im Zuge des Unfalls leicht verletzt.

Die Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.



Die Demminer Straße (Richtung Neddemin) war im Rahmen der Unfallaufnahme für 20 Minuten voll gesperrt.



