Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 72-jähriger Frau aus Rostock - Polizei bittet um Mithilfe

Seit dem Vormittag des 03.12.2025 wird die 72-jährige Hannelore Feldmann aus Rostock vermisst. Nach gegenwärtigem Stand der Erkenntnisse habe sich die Vermisste etwa um zwischen 09:15 Uhr und 11:30 Uhr von ihrer Wohnanschrift in der Voßstraße in unbekannte Richtung entfernt. Trotz bereits intensiv geführter Ermittlungen sowie umfangreichen Suchmaßnahmen ist die Gesuchte bislang unbekannten Aufenthaltes.

Durch ihren Ehemann wird die Vermisste wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: 70 Jahre alt

circa 155 cm groß

schlanke Gestalt

Brillenträgerin

Die Dame sei laut vorliegenden Angaben mit einer braunen Hose, schwarzen Schuhen, einem beigen Mantel sowie einer bunten Mütze bekleidet.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Hinweise nimmt die Polizei Rostock unter 0381 4916-0, der polizeiliche Notruf sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.