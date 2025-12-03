POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte Täter beschädigen mehrere Fahrzeuge in Pasewalk und entwenden Gegenstände

Pasewalk (ots) -



In der Nacht vom 01.12.2025 auf den 02.12.2025 sowie am Abend des 02.12.2025 haben unbekannte Täter in Pasewalk insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt und aus einigen davon neben Bargeld auch Handys und Werkzeuge entwendet.



In allen Fällen gingen der oder die unbekannten Täter gleich vor: Zunächst wurde eine Scheibe des betroffenen Fahrzeugs eingeschlagen, anschließend entwendeten die Diebe Wertgegenstände aus dem Innenraum. Bei den Fahrzeugen waren die Täter nicht wählerisch und beschädigten unter anderem Pkw der Marken Mercedes, BMW, KIA und Seat.



Die Tatorte befinden sich in der Ringstraße, Haußmannstraße, Prenzlauer Straße, Ferdinand-von-Schill-Straße und der Marktstraße in Pasewalk. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, wird jedoch aufgrund der beschädigten Fahrzeuge und der bislang bekannten entwendeten Gegenstände auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen.



Wer in der Nacht vom 01.12.2025 auf den 02.12.2025 oder am Abend des 02.12.2025 Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Nummer 03973 220 224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Ben Tuschy

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell