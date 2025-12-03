LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (w/m/d) Operative Technik Spezialeinheiten

Rampe (ots) -



Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:



https://karriere-in-mv.de/stelle/13947-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-operative-technik-spezialeinheit



Interesse geweckt? Schauen Sie sich unser Video zur Stellenausschreibung auf Instagram unter

https://www.instagram.com/reel/DRzLjRzEX1-/?igsh=Nm55aHQzczMxdHJ4

an!



Ansprechpersonen



Herr Lampe



Ansprechperson für Fragen zum Aufgabenbereich und der

Tätigkeit



Tel.: 03866 642450



Frau Goy



Ansprechperson für Fragen zum Bewerbungsverfahren



Tel.: 03866 641321



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Niels Borgmann

Telefon: 03866 64 8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell