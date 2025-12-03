LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (w/m/d) Operative Technik Spezialeinheiten

Nr.6171640  | 03.12.2025  | LKA  | Landeskriminalamt

Rampe (ots) -

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/13947-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-operative-technik-spezialeinheit

Interesse geweckt? Schauen Sie sich unser Video zur Stellenausschreibung auf Instagram unter
https://www.instagram.com/reel/DRzLjRzEX1-/?igsh=Nm55aHQzczMxdHJ4
an!

Ansprechpersonen

Herr Lampe

Ansprechperson für Fragen zum Aufgabenbereich und der
Tätigkeit

Tel.: 03866 642450

Frau Goy

Ansprechperson für Fragen zum Bewerbungsverfahren

Tel.: 03866 641321

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

