POL-NB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am heutigen Morgen, 03. Dezember 2025, kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen Carpin und Möllenbeck.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 24-Jähriger die B198 mit seinem Pkw VW. Gleichzeitig hat die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda aus der Einmündung nach Bergfeld auf die B 198 fahren wollen. Hierbei habe sie den VW übersehen, welcher sich von links näherte. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch welchen die 56-Jährige schwer und der 24-Jährige leichtverletzt.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Die B 198 war für die Dauer von circa zwei Stunden vollgesperrt.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.



Bei beiden Beteiligten handelt es sich um Deutsche.



