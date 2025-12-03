Das Landespolizeiorchester bringt weihnachtliche Klänge auf fünf Weihnachtsmärkte

In diesem Advent wird das Saxophon-Quartett des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern auf fünf Weihnachtsmärkten im Land auftreten. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein festliches Programm mit klassischen Weihnachtsmelodien und modernen Arrangements.

„Das Landespolizeiorchester bereichert seit vielen Jahren die kulturellen Veranstaltungen in unserem Land. Die Auftritte auf den Weihnachtsmärkten sind eine schöne Gelegenheit, diese Tradition fortzusetzen und vielen Menschen in der Adventszeit besondere musikalische Momente zu schenken“, betont Innenminister Christian Pegel.

Termine und Auftrittsorte:

08.12., 17:30 Uhr: Neubrandenburg, Weberglockenmarkt

09.12., 15:30 Uhr: Rostock, Bühne vor der Marienkirche

09.12., 18:00 Uhr: Schwerin, Bühne auf dem Marktplatz

10.12., 16:30 Uhr: Greifswald, Historischer Marktplatz

10.12., 18:30 Uhr: Stralsund, Alter Markt, Kulturzelt

Das Landespolizeiorchester lädt herzlich ein, die Darbietungen des Saxophon-Quartetts zu genießen und die weihnachtliche Atmosphäre auf den Märkten des Landes musikalisch zu erleben.