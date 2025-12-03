POL-HRO: 24-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raubstraftat in Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem ein 24-Jähriger am Abend des 02.12.2025 in der Güstrower Eisenbahnstraße Opfer einer Raubstraftat wurde.



Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 20:15 Uhr im Bereich des örtlichen Jobcenters auf vier männliche Personen getroffen. Wie aus den weiteren Erkenntnissen hervorgeht, hätten die bislang unbekannten Tatverdächtigen unvermittelt auf den aus Russland stammenden Geschädigten eingeschlagen. Im Anschluss hätten die Täter dessen Mobiltelefon an sich genommen und seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Anhand vorliegender Angaben erlitt der 24-Jährige in Folge des Angriffs eine Platzwunde sowie eine Nasenbeinfraktur. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann in das KMG Klinikum gebracht.



Derzeit liegen keine weiteren Angaben zu den mutmaßlich Tatverdächtigen vor. Aus diesem Grund bitte die Polizei Güstrow um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die am 02.12.2025 zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr im Bereich der Eisenbahnstraße Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben oder aber weiterführende Angaben zum Sachverhalt vornehmen können. Hinweise können jederzeit bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.



