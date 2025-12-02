POL-NB: Polizei ehrt Bürger für Zivilcourage

Stralsund (ots) -



Am heutigen Dienstag (02. Dezember 2025) ehrte der Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, Rainer Dittschlag, zusammen mit dem Kommunalen Präventionsrat des Landkreises Vorpommern-Rügen und dem Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention zehn Bürger für ihr zivilcouragiertes Handeln.



Die Geehrten stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich durch ihr beherztes und couragiertes Handeln in diesem Jahr verdient gemacht haben. Einmal jährlich - immer in der Vorweihnachtszeit - zeichnet die Polizeiinspektion Stralsund couragierte Bürgerinnen und Bürger mit Urkunden und Präsenten aus. Die Veranstaltung fand bereits zum achten Mal statt.



Folgende Personen wurden heute geehrt:



Frauen retten ältere Dame



Am 18. Januar 2025 brennt der Dachstuhl eines Wohnhauses in Stralsund Andershof in voller Ausdehnung. Zwei Frauen retteten eine Bewohnerin aus dem Haus. Sie wurde leichtverletzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5951841.



Couragierte Ersthelfer bei Verkehrsunfall in Grimmen Schönenwalde

Vier junge Erwachsene beobachten am 20. April 2025 einen Verkehrsunfall in Schönenwalde bei Grimmen im Rückspiegel. Sie drehen um, setzen den Notruf ab und leisten erste Hilfe bei dem verletzten Fahrzeugführer. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6016275.



Unterstützung der Polizei bei Widerstand in Bergen auf Rügen

Zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren, beide von der Insel Rügen - beobachten am 18. Juni 2025 einen Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Die beiden zögerten nicht, sondern greifen beherzt ein, um den Polizeibeamten zur Hilfe zu kommen. Durch ihr schnelles und konsequentes Einschreiten konnten sie verhindern, dass weitere Polizisten verletzt wurden. Dabei wurde der 26-Jährige ebenfalls von einem der Angreifer durch einen Schlag verletzt. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6058548 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6058844.



Pflegekraft rettet älterem Mann in Stralsund das Leben

Eine Pflegekraft einer Stralsunder Pflegeeinrichtung bemerkte am 9. Juli 2925, dass der Ehemann einer Bewohnerin, der gewöhnlich alle zwei Tage zu Besuch kommt, seit Tagen weder erschienen noch erreichbar war. An seiner Wohnadresse öffnete niemand. Nach dem Öffnen der Wohnungstür wurde der Mann ansprechbar, jedoch stark unterkühlt, in der Badewanne aufgefunden. Er gab an, dort bereits seit drei Tagen gelegen zu haben. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6073709.



Kassiererin schützt ältere Dame vor Betrug in Brandshagen

Eine Kassiererin in einem Supermarkt in Brandshagen informiert am 10. Juli 2025 die Polizei und schützt so ältere Dame vor Betrug in Höhe von 1.000 Euro. Die ältere Dame sollte Gutscheinkarten zur Einlösung eines Gewinnes kaufen. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6074816.



Der Leiter der Polizeiinspektion, PD Rainer Dittschlag, sprach allen Beteiligten seinen persönlichen Dank sowie Anerkennung und Wertschätzung für ihr besonders lobenswertes Handeln aus und würdigte ihr couragiertes und vorbildliches Verhalten.

Mit der zusätzlichen Auszeichnung in Form einer gemeinsamen Urkunde des Landkreises Vorpommern-Rügen und der Polizei sowie einem Präsent und einem Preisgeld erhielt die Danksagung auch symbolischen Charakter.



"Die Bürgerinnen und Bürger haben uns auch in diesem Jahr mehrfach unterstützt und damit wesentlich zum Erfolg polizeilicher Maßnahmen beigetragen. Ich bin sehr froh, dass sie hingeschaut und nicht weggeschaut haben. Sie sind damit ein Vorbild für andere", so Rainer Dittschlag bei seinem Rückblick auf das Jahr 2025.



