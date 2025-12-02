POL-NB: Bombenentschärfung Rechlin - Hinweis für Anwohner und Medienvertreter

Details anzeigen Bild: Lageplan Evakuierungszone Bild: Lageplan Evakuierungszone

Bei der geplanten Entschärfung der mittlerweile drei gefundenen Bombenblindgänger in Rechlin am Mittwoch, 10. Dezember 2025, werden mehrere Einsatzkräfte der Polizei die Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen zusammen mit dem zuständigen Ordnungsamt Röbel übernehmen. Der Polizeieinsatz wird durch den Leiter des Röbeler Polizeireviers geführt.



Mit Wochenbeginn hat das Ordnungsamt wichtige Hinweise für die Bevölkerung im Zusammenhang mit den Maßnahmen und dem Evakuierungsbereich bekannt gegeben. Der Radius erstreckt sich auf etwa einen Kilometer rund um die Fundstellen der Blindgänger (s. Karte im Anhang). Innerhalb dieses Bereichs dürfen sich während der Vorbereitung und Entschärfung keine Personen aufhalten. Das gilt für sämtliche Wohn- und Geschäftsräume, Ferienwohnungen, Boote, Bootschuppen, Steganlagen und sonstige Plätze. Alle Fenster sollten in diesem Bereich mit der Kippfunktion geöffnet sein.



Jeder muss den besagten Bereich am 10. Dezember bis spätestens 08.00 Uhr verlassen haben. Wer keine Möglichkeit hat, für die Dauer der Evakuierung unterzukommen, kann die vom Amt eingerichtete Notunterkunft in der Turnhalle der Regionalschule Rechlin, Neuer Markt 28, nutzen. Wer wiederum Hilfe beim Verlassen der Wohnung benötigt, meldet sich im Vorfeld bitte zu weiteren Absprachen beim Ordnungsamt Röbel unter folgender Telefonnummer:

039931 / 80254



Alle Zufahrtswege zu den Bombenfundorten, inklusive Wasserwegen, werden für die Dauer der Entschärfung gesperrt. Betroffen von den Sperrmaßnahmen ist auch die Kreisstraße MSE 18 zwischen Rechlin Nord und Boeker Mühle.



Die Polizei wird gemeinsam mit dem Ordnungsamt zur Sicherheit aller den Evakuierungsbereich vor Beginn der geplanten Entschärfung kontrollieren sowie den Verkehr regulieren, um die Einschränkungen aber auch die Gefahren für Personen so gering wie möglich zu halten.



Momentan gehen die Fachleute von einer Bombenentschärfung aus. Sofern diese aufwendiger ist als vermutet oder eine Sprengung erforderlich ist, kann sich der Evakuierungszeitraum verlängern. Der Radius wurde bereits so umfänglich gewählt, dass er auch für den Fall von Sprengungen gilt.



Das Ende der Evakuierung kann vorab nicht konkret bestimmt werden. Wichtige Dokumente und Gegenstände sowie Haustiere sollten daher unbedingt mitgenommen werden.



In jedem Fall wird es über verschiedene Informationswege, darunter per Pressemitteilung der Polizei und des Ordnungsamts sowie planmäßig über die Warn-App NINA, eine entsprechende Meldung über das Ende der Maßnahmen geben.



Medienvertreter, die die Maßnahmen in Rechlin begleiten möchten, müssen sich bis Montag, 08.12.2025, 12.00 Uhr bei der Pressestelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg telefonisch oder per Mail über die bekannten Kontaktmöglichkeiten anmelden. Nach der Anmeldung gibt es Informationen zum Treffpunkt (Ort und Zeit). Ebenfalls können über diesen Weg weitere Rückfragen zur Möglichkeit der medialen Begleitung geklärt werden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell