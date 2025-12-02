POL-HRO: Unbekannte beschmieren Bützower Bushaltestelle mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Bützow/Landkreis Rostock (ots) -



Zwei bislang unbekannte Täter besprühten am gestrigen Abend eine Bushaltestelle in der Karl-Marx-Straße in Bützow. Ein Zeuge konnte die Personen gegen 20:30 Uhr bei der Tat beobachten und informierte die ansässige Polizei. Jedoch flüchteten die beiden Tatverdächtigen noch vor Eintreffen der Einsatzbeamten in Richtung Sandkrug. Trotz der Absuche im Nahbereich konnten die beiden Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden. An der Bushaltestelle konnten hingegen frisch angebrachte Schmierereien, u.a. ein etwa 60cm mal 60cm großes Hakenkreuz festgestellt werden.



Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem werden Zeugen gebeten, die Hinweise zur Tat in der Karl-Marx-Straße geben können, sich bei der Polizei in Bützow (Tel. 038461 424224) zu melden. Die Beseitigung der Graffiti wird nun durch die Stadt Bützow veranlasst.



