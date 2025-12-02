POL-HRO: Alkoholisierter Transporterfahrer prallt gegen Hauswand

Plate (ots) -



Am Montagmorgen ereignete sich in Plate ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Fahrer gegen eine Hauswand fuhr. Wie aus aktuellem Erkenntnisstand hervorgeht, sei der 36-jährige Fahrer eines Ford Transits gegen 06.15 Uhr auf der Friedrich-Wehmer-Straße in Plate in Richtung Schwerin unterwegs gewesen. Ausgangs einer Rechtskurve sei er in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Hauswand kollidiert. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen, da ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,76 Promille ergab. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Fassade der Hauswand entstand Sachschaden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet und ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell