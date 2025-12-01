POL-NB: Drei Fahrzeuge an Unfall mit Schwarzwild-Rotte beteiligt

Polizeirevier Malchin (ots) -



Am 01.12.2025, gegen 17:55 Uhr überquerte eine Rotte Schwarzwild die

B 104 zwischen Stavenhagen und Ritzerow - ein 56-Jähriger

Dacia-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte

mit zwei Tieren. Zwei 38-Jährige Fahrer eines Skoda und eines

Mercedes fuhren ebenfalls in Richtung Ritzerow und noch bevor der

Dacia-Fahrer die Unfallstelle kenntlich machen konnte über die beiden

Tiere auf der Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme musste die B 104

kurzzeitig voll gesperrt werden. Ebenso waren der Rettungsdienst und

die Freiwillige Feuerwehr Ritzerow zum Einsatz gerufen worden.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, alle Beteiligten sind

Deutsche. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 12.500

EUR.



