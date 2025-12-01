POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Barnin (Crivitz)

Sternberg (ots) -



Am Nachmittag des 01.12.2025 wurde gegen 14:50 Uhr polizeilich

bekannt, dass es in der Ortslage Barnin (Crivitz) zu einer größeren

unklaren Rauchentwicklung kommen soll.



Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass größere Rauchmengen aus

einem Einfamilienhaus heraustraten, welches nur wenig später komplett

in Flammen stand.



Durch die umliegenden Feuerwehren rund um die Amtswehrführung Crivitz

konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude zwar

verhindert werden, jedoch brannte das Einfamilienhaus vollständig

aus. Da vor Ort ein Fremdverschulden nicht eindeutig ausgeschlossen

werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Fahrlässiger

Brandstiftung.



Der Sachschaden am Objekt beläuft sich auf geschätzte 500.000EUR.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Brandort wurde

beschlagnahmt.



Polizeioberkommissar Apel

Polizeirevier Sternberg

Polizeiinspektion Ludwigslust



