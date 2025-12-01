POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Barnin (Crivitz)
Sternberg (ots) -
Am Nachmittag des 01.12.2025 wurde gegen 14:50 Uhr polizeilich
bekannt, dass es in der Ortslage Barnin (Crivitz) zu einer größeren
unklaren Rauchentwicklung kommen soll.
Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass größere Rauchmengen aus
einem Einfamilienhaus heraustraten, welches nur wenig später komplett
in Flammen stand.
Durch die umliegenden Feuerwehren rund um die Amtswehrführung Crivitz
konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude zwar
verhindert werden, jedoch brannte das Einfamilienhaus vollständig
aus. Da vor Ort ein Fremdverschulden nicht eindeutig ausgeschlossen
werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Fahrlässiger
Brandstiftung.
Der Sachschaden am Objekt beläuft sich auf geschätzte 500.000EUR.
Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Brandort wurde
beschlagnahmt.
