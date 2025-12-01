POL-NB: Gasleck bei Bauarbeiten in Bansin (Insel Usedom)
Bansin (ots) -
Am 01.12.2025, gegen 17:00 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle
Vorpommern-Greifswald, dass es bei Bauarbeiten im Gartenweg in Bansin
zu einem Gasaustritt kam. Bei Erdarbeiten an einem Neubau für
Sozialwohnungen wurde eine Gasleitung getroffen, die in den Karten
scheinbar nicht verzeichnet war. Bis zur Stilllegung der Gasleitung
durch den Gasversorger trat weiter Gas aus, so dass eine Evakuierung
des angrenzenden Gefahrenbereiches erforderlich wurde. Durch
Feuerwehr und Polizei wurden die Bewohner von insgesamt 25 Häusern
und Wohnungen aufgefordert, den Bereich zu verlassen - bei Bedarf
diente die Rettungswache in Neuhof den Anwohnern als Unterkunft für
die Wartezeit. Gegen 19:00 Uhr wurde das Gasleck geschlossen und der
Bereich wieder freigegeben, es wurde niemand verletzt. Im Einsatz war
neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Bansin, Heringsdorf und
Ahlbeck das Polizeirevier Heringsdorf mit vier Streifenwagen zur
Durchführung der Evakuierung und damit verbundenen Absperr- und
Verkehrslenkungsmaßnahmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald
Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell