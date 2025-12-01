POL-NB: Gasleck bei Bauarbeiten in Bansin (Insel Usedom)

Bansin (ots) -



Am 01.12.2025, gegen 17:00 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald, dass es bei Bauarbeiten im Gartenweg in Bansin

zu einem Gasaustritt kam. Bei Erdarbeiten an einem Neubau für

Sozialwohnungen wurde eine Gasleitung getroffen, die in den Karten

scheinbar nicht verzeichnet war. Bis zur Stilllegung der Gasleitung

durch den Gasversorger trat weiter Gas aus, so dass eine Evakuierung

des angrenzenden Gefahrenbereiches erforderlich wurde. Durch

Feuerwehr und Polizei wurden die Bewohner von insgesamt 25 Häusern

und Wohnungen aufgefordert, den Bereich zu verlassen - bei Bedarf

diente die Rettungswache in Neuhof den Anwohnern als Unterkunft für

die Wartezeit. Gegen 19:00 Uhr wurde das Gasleck geschlossen und der

Bereich wieder freigegeben, es wurde niemand verletzt. Im Einsatz war

neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Bansin, Heringsdorf und

Ahlbeck das Polizeirevier Heringsdorf mit vier Streifenwagen zur

Durchführung der Evakuierung und damit verbundenen Absperr- und

Verkehrslenkungsmaßnahmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Carolin Gronwald

Polizeirätin



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell