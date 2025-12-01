POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Dargun und Neukalen

Dargun (ots) -



Am Montag, dem 01.12.2025 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L20 zwischen Neukalen und Dargun zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei kam ein 88-jähriger Fahrzeugführer aus Richtung Schönkamp und wollte die L20 überqueren, um weiter in Richtung Warsow zu fahren. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah der Mann die 65-jährige Fahrzeugführerin, die auf der L20 aus Richtung Dargun in Richtung Neukalen fuhr. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Infolgedessen wurde der 88-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die 65-jährige Dame blieb leichtverletzt. Ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle geborgen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die Strecke zwischen Dargun und Neukalen zwischenzeitlich vollgesperrt.



