POL-NB: Fahrzeugführerin verursacht Unfall mit 3,79 Promille

Dargun (ots) -



Am Montag, dem 01.12.2025 gegen 13:45 Uhr kam es in Dargun zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Gnoien kommend die Schlosstraße in Richtung Demmin befuhr. In einer dortigen Kurve kam die Frau mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte in der weiteren Folge mit zwei Verkehrszeichen. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin Atemalkoholgeruch bei der Frau wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,79 Promille und auf Grund des daraus entstandenen Straftatenverdachtes erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein der 47-Jährigen wurde durch die Beamten sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro, das Fahrzeug wurde von der Unfallstelle geborgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell