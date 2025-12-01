POL-HRO: Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung - Schweriner Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am heutigen Montagmorgen, dem 01.12.2025, soll es gegen 06:15 Uhr im Schweriner Stadtteil Friedrichsthal zu einer Nötigung im Straßenverkehr mit anschließender Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.



Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines VW Transporters mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere stadteinwärts fahrende Fahrzeuge in der Lärchenallee. An der roten Ampel der Kreuzung Touristenweg hielt der Transporter an. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen verließen daraufhin das Fahrzeug und begaben sich zu dem vor ihnen stehenden Fahrer eines Opels.



In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 20-jährige Opel-Fahrer verletzt und sein Fahrzeug beschädigt wurde. Als unbeteiligte Zeugen einschritten, trennten sich die Beteiligten voneinander. Die Tatverdächtigen entfernten sich anschließend mit dem VW Transporter mit Gadebuscher Kennzeichen in Richtung Stadtzentrum.



Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie der Körperverletzung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, über das Postfach kk.schwerin@polmv.de

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.



