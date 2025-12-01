POL-NB: Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen mit vier verletzten Personen und mehr als 17.000 Euro Sachschaden

Wolgast (ots) -



Am 01.12.2025, gegen 12 Uhr, kam es auf der B111 in Wolgast auf Höhe des ortsansässigen Famila-Marktes zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem zwei der Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammenstießen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 78-jährige Fahrer eines Pkw Skoda mit seiner 72-jährigen Beifahrerin die B111 in Richtung Insel Usedom und geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Heck eines Pkw Mitsubishi, an dessen Steuer ein 64-jähriger Fahrzeugführer saß. In der weiteren Folge stieß der Skoda dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot zusammen, in dem der 45-jährige Fahrer und ein 5-jähriges Kind saßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda des 78-jährigen Unfallverursachers einige Meter zurückgeschleudert und kollidierte letztlich noch mit einem Straßenbaum. Der Peugeot drehte sich durch den Aufprall um die eigene Achse und kam wenige Meter weiter entgegen der Fahrtrichtung auf seiner Fahrspur zum Stehen.



Durch den Unfall wurden sowohl der 78-jährige Skoda-Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin als auch der 45-jährige Peugeot-Fahrer und das Kind leicht verletzt und durch Rettungskräfte für die weitere medizinische Versorgung ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht. Der 64-jährige Fahrzeugführer des Mitsubishi blieb bei dem Unfall unverletzt.



Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 17.000 Euro entstanden. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die B111 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Fahrzeugbergung und der Unfallaufnahme der Polizei für mehr als eine Stunde voll gesperrt.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



