POL-HRO: Mehrere Graffiti in Parchimer Innenstadt beschäftigen Polizei

In der Nacht zu Samstag wurden durch unbekannte Täter gleich mehrere Orte in Parchim mit Graffitischmierereien versehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag im Stadtgebiet von Parchim mehrere Graffiti angebracht haben. Unter anderem wurden die Fassade einer Kegelbahn sowie ein Bauschuttcontainer einer Firma in der Straße Am Sportplatz beschmiert. In der Ludwigsluster Straße konnte eine Schmiererei an einer Hausfassade entdeckt werden. Auch an eine Mauer an einer Packstation in der Ziegendorfer Chaussee wurde ein Graffiti aufgebracht. In allen Fällen wurde ein Schriftzug mit blauer Sprühfarbe aufgetragen. Die Schmierereien haben die Ausmaße von bis zu 5,50 Meter x 2 Meter. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 1100 Euro.



Die Polizei in Polizei in Parchim (03871 600-0) ermittelt nach diesen Vorfällen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise zu melden.



