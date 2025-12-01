POL-HRO: Wohnungsbrand in der Schweriner Weststadt - 74-jährige Bewohnerin gerettet

Schwerin (ots) -



In der zurückliegenden Nacht ist es in der Schweriner Weststadt zu einem Wohnungsbrand gekommen, bei dem eine 74-jährige Frau verletzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



Gegen 01:45 Uhr hörten Anwohner in der Johannes-Brahms-Straße die Signale eines Brandmelders aus einer Wohnung im Mehrfamilienhaus und informierten umgehend Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür und fanden die 74-jährige deutsche Bewohnerin bereits bewusstlos in den Räumlichkeiten vor. Sie wurde aus der Wohnung gerettet und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich eines Wohnzimmertisches aus. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Wohnung wurde durch den Rauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell