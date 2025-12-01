POL-NB: Einbrüche in soziale Einrichtungen - Polizei ermittelt

Sundhagen/Stralsund (LK Vorpommern-Rügen) (ots) -



Am vergangenen Wochenende kam es in Sundhagen und Stralsund zu zwei Einbrüchen - in beiden Fällen trifft es soziale Einrichtungen: in Sundhagen die Jüngsten und in Stralsund die Pflegebedürftigen.



Einbruch in Kindertagesstätte in Sundhagen

Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Sundhagen. Es entstand Sachschaden, der Stehlschaden wird derzeit noch ermittelt. Doch neben dem dreistelligen Schaden trifft der Einbruch in die Einrichtung auch die Jüngsten, deren Ablauf vermutlich erstmal etwas durcheinandergeraten sein könnte. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort, sicherte Spuren und nahm die Anzeige wegen Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf.



Einbruch in eine Pflegeeinrichtung in Stralsund

In der Nacht von Samstag, 29.11., auf Sonntag, 30.11.2025, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Büro im Karl-Löwe-Ring in Stralsund. Eine Bewohnerin des Pflegeheims hatte laute Geräusche bemerkt und dies der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro verschafft und dieses anschließend verwüstet.

Auch hier sicherte der Kriminaldauerdienst Spuren und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Summe, der Stehlschaden ist aktuell noch unbekannt.



Präventionshinweise der Polizei



Die Polizeiinspektion Stralsund weist in diesem Zusammenhang auf die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle hin. Diese ist telefonisch unter 03831/245-255 oder per E-Mail unter kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de erreichbar. Dort können jederzeit kostenfreie Termine zur Beratung vereinbart werden.

Weitere hilfreiche Informationen zum wirkungsvollen Eigentumsschutz, sowohl privat als auch gewerblich, finden Interessierte online unter www.k-einbruch.de



