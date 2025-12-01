POL-NB: Stolperstein bespuckt

Neubrandenburg (ots) -



Am gestrigen Donnerstag, 30. November 2025, reinigte eine 46-Jährige gegen 14:40 Uhr die Stolpersteine in der Neubrandenburger Neutorstraße.

Währenddessen sei ihr eine Gruppe dreier Jugendlicher aufgefallen. Einer der Jugendlichen habe mindestens einmal auf den Stolperstein vor ihm gespuckt und anschließend darauf getreten.



Als die Deutsche die Gruppe auf dieses Verhalten ansprach, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in welcher Folge sie von einem der Jugendlichen gegen ein parkendes Auto geschubst wurde.

Erst nachdem sich weitere Passanten einmischten, entfernten sich die Jugendlichen vom Tatort.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Volksverhetzung und sucht nach Zeugen, die dabei helfen können die bislang unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren.



Die 46-Jährige konnte zwei der drei männlichen Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:



1. Tatverdächtiger:

- Circa 1,70 m groß

- Korpulente Statur

- bekleidet mit schwarzer Kleidung, u.a. ein schwarzer Pullover mit der Aufschrift "Ellesse"



2. Tatverdächtiger

- Circa 1,70 m groß

- Hagerer Statur

- Schwarze Kleidung

- Schwarze Brille



Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der 0395 5582 5224 im Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei-mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



