POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Klein Bartelsdorf und Harmstorf - Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert

Nr.6169628  | 01.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Harmstorf (ots) -

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 18:00 Uhr, informierte eine Hinweisgeberin die Polizei über einen verunfallten Pkw auf der Straße zwischen Klein Bartelsdorf und Harmstorf. Die Zeugin gab an, dort einen Ford bemerkt zu haben, der gegen einen Baum geprallt war.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Fahrzeugführer die Strecke aus Richtung Klein Bartelsdorf kommend in Richtung Harmstorf, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der 45-jährige Deutsche blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,0 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

