POL-HRO: Polizei ermittelt nach Körperverletzung in Straßenbahn - 53-Jähriger leicht verletzt

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, den 29.11.2025, kam es gegen 21:30 Uhr in einer Straßenbahn im Stadtgebiet Rostock zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



Zunächst sollen mehrere Personen in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll ein 42-jähriger deutscher Tatverdächtiger einen unbeteiligten 53-jährigen Deutschen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 53-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.



Die alarmierten Polizeibeamten nahmen vor Ort eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von 2,79 Promille. Dem Mann im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen eine Blutprobe entnommen.



Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf führt die Kriminalpolizei Rostock.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell