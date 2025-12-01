POL-HRO: Einbruch in Geschenke- und Schreibwarengeschäft

Wittenburg (ots) -



Bei einem Einbruch in Wittenburg in einen Schreib- und Geschenkwarenladen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag Schmuck gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Unbekannten gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Geschäft in der Großen Straße verschafft haben. In der weiteren Folge entwendeten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand Armschmuck aus einer Vitrine. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro.



Die Kriminalpolizei sicherte am Sonntagmorgen Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat, die sich zwischen Samstagabend, 20:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 00:30 Uhr, ereignete, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 631-0) entgegen.



