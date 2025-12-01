POL-NB: Jugendlicher ausgeraubt

Neubrandenburg (ots) -



Am gestrigen Sonntag, 30. November 2025, wurde ein 16-Jähriger Opfer eines Raubes. Gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung darüber, dass der Deutsche gegenwärtig von drei männlichen Jugendlichen angegriffen werde.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei der 16-Jährige, aus Richtung Oststadt kommend, unter der Neubrandenburger Hochstraße entlanggelaufen. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle sei er in weiterer Folge auf zwei Jungen getroffen. Diese hätten ihn zunächst bedroht und kurz darauf in sein Gesicht geschlagen. Hierbei fiel die Brille des Geschädigten zu Boden, welche kurz darauf von den Tätern zerstört worden sei. Der 16-Jährige habe anschließend vor den beiden Tatverdächtigen fliehen können und sei in Richtung Innenstadt gelaufen.



Auf Höhe der Tilly-Schanzen-Straße sei ihm ein weiterer Jugendlicher entgegengekommen, an welchen er sich hilfesuchend wandte, da ihm die beiden Tatverdächtigen verfolgten.

Die erhoffte Hilfe in der Not blieb jedoch aus. Der angesprochene Jugendliche entpuppte sich als weiterer Täter. Er schubste den 16-Jährigen zunächst und schlug ihm in weiterer Folge in das Gesicht. Nachdem die anderen beiden Jugendlichen aufgeschlossen hatte, sei der Geschädigte, unter dem Einfluss weiterer Schläge und Drohungen, dazu aufgefordert worden seine Taschen zu leeren. In weiterer Folge entnahmen die Tatverdächtigen Bargeld aus dem Portemonnaie des 16-Jährigen.



Der geschädigte Jugendliche wurde durch den Übergriff leichtverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250 Euro.



Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen der Tatbestände der Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie des Raubes aufgenommen und sucht nach Zeugen die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



1. Tatverdächtiger:



- circa 1,80m

- circa 15 - 16 Jahre alt

- Oberlippenbart

- schwarze Locken

- bekleidet mit einer beigefarbenen Mütze, dunklen Jacke und

hellen Hose



2. Tatverdächtiger:



- circa 1,80m

- circa 15 - 16 Jahre alt

- Oberlippenbart

- schwarze Locken

- bekleidet mit einer dunklen Hose und dunklen Jacke



3. Tatverdächtiger:



- circa 1,70m

- circa 16 - 17 Jahre alt

- Oberlippenbart

- bekleidet mit einer dunkelblauen Mütze, dunklen Jacke und blauen

Jeans



Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich unter der 0395 5582 5224 im Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei-mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



