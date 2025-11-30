POL-HRO: Unbekannte Tatverdächtige hängen Transparente an Brücken auf

Schwerin (ots) -



In den heutigen Morgenstunden stellten Beamte des Polizeihauptreviers

Schwerin während der Streifenfahrt fest, dass unbekannte Personen

Transparente an Brückengeländer in der Pampower Straße und An der

Crivitzer Chaussee angebracht haben. Inhaltlich verweisen die

Verfasser auf ein "AntifaVerbot jetzt". Die Banner wurden abgenommen

und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die

sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der Polizei in

Schwerin unter 0385 5180, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de

zu melden.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell