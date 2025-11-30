POL-HRO: Unbekannte Tatverdächtige hängen Transparente an Brücken auf

Nr.6169103  | 30.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

In den heutigen Morgenstunden stellten Beamte des Polizeihauptreviers
Schwerin während der Streifenfahrt fest, dass unbekannte Personen
Transparente an Brückengeländer in der Pampower Straße und An der
Crivitzer Chaussee angebracht haben. Inhaltlich verweisen die
Verfasser auf ein "AntifaVerbot jetzt". Die Banner wurden abgenommen
und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die
sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der Polizei in
Schwerin unter 0385 5180, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de
zu melden.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern