POL-HRO: 46-jähriger Autofahrer nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Am 29.11.2025 gegen 23:10 Uhr kam es in Zickhusen zu einem

Verkehrsunfall. Der Spurenlage nach sei der 46-jährige deutsche

Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einer

Ampelanlage kollidiert. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im

Fahrzeug eingeklemmt. Zum Retten des Mannes musste das Fahrzeug

aufgeschnitten werden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung an

der Unfallstelle wurde der Fahrer des PKW mit lebensbedrohlichen

Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallurasche

wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Dekra

eingesetzt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



