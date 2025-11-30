POL-NB: Feuerwehreinsatz in Stralsund verhindert Brand

Stralsund (ots) -



Am Samstagabend, des 29.11.2025, gegen 23:39Uhr erhielt die Polizei über den Notruf die Information, dass im Stadtteil Grünhufe in Stralsund gegenwärtig ein Stromkasten einer Wohnung in Brand steht.



Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei trafen zeitglich ein. Die Feuerwehr konnte im Wartungsschacht einer Wohnung und angeschmorte Kabel feststellen. Der Feuerwehr gelang es, den entstehenden Brand zu löschen bevor er ausbrechen konnte.



Die Feuerwehr stellte einen technischer Defekt der veralteten Technik als Ursache fest. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell