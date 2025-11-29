POL-NB: Leichtverletzter LKW-Fahrer und hoher Sachschaden nach Unfall auf der A 20
AVPR Grimmen (ots) -
Am Freitagnachmittag, des 28.09.2025 gegen 13.25 Uhr kam es auf der BAB 20, Fahrtrichtung Stettin, zwischen den AS Greifswald und Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden.
Nach ersten Erkenntnissen kam ein 35-jähriger deutscher Fahrer einer Mercedes Sattelzugmaschine mit Auflieger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug auf die Bankette und kippte dann in den Straßengraben.
Der Fahrer und alleinige Insasse wurde leicht verletzt, eine stationäre Behandlung war nicht notwendig.
Am Unfallort kamen ein RTW, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, drei Fahrzeuge der Feuerwehr Süderholz und zwei Streifenwagen des AVPR Grimmen zum Einsatz.
Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es durch die Sperrung des rechten Fahrstreifens zu Verkehrseinschränkungen.
Der Gesamtschaden wird auf etwa 220.000 Euro geschätzt.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell