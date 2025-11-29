POL-HRO: Abschlussmeldung geplanter Schweriner Verkehrsgroßkontrolle

Schwerin (ots) -



Am Freitag, 29.11.25, führten Beamtinnen und Beamte der

Polizeiinspektionen Schwerin, Güstrow und Ludwigslust, sowie der

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

M-V eine Verkehrskontrolle auf dem Bertha-Klingberg-Platz in

Schwerin, mit insgesamt 48 Einsatzkräften, durch.

Schwerpunkt der Kontrolle war die Feststellung möglicher Alkohol-,

Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung bei Fahrzeugführenden.



In der Zeit von 13:30 Uhr - 21:00 Uhr wurden insgesamt 305 Fahrzeuge

kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten 18

Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter fünfmal das Fahren unter

Betäubungsmitteleinfluss, sowie die verbotswidrige Nutzung von

Mobiltelefonen, nicht angelegte Sicherheitsgurte und andere Verstöße.

Ein Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis, was eine Strafanzeige nach sich zog.

Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde griffbereit ein

Teleskopschlagstock aufgefunden. Ein entsprechendes

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und der Schlagstock

sichergestellt.



Logistisch unterstützt wurde die Kontrolle durch den Kreisverband

Schwerin des Deutschen Roten Kreuz.



Die Polizei wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auch künftig

Kontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamenten

durchführen.



Thore Paetow

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



