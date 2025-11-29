POL-HRO: Abschlussmeldung geplanter Schweriner Verkehrsgroßkontrolle
Schwerin (ots) -
Am Freitag, 29.11.25, führten Beamtinnen und Beamte der
Polizeiinspektionen Schwerin, Güstrow und Ludwigslust, sowie der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
M-V eine Verkehrskontrolle auf dem Bertha-Klingberg-Platz in
Schwerin, mit insgesamt 48 Einsatzkräften, durch.
Schwerpunkt der Kontrolle war die Feststellung möglicher Alkohol-,
Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung bei Fahrzeugführenden.
In der Zeit von 13:30 Uhr - 21:00 Uhr wurden insgesamt 305 Fahrzeuge
kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten 18
Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter fünfmal das Fahren unter
Betäubungsmitteleinfluss, sowie die verbotswidrige Nutzung von
Mobiltelefonen, nicht angelegte Sicherheitsgurte und andere Verstöße.
Ein Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis, was eine Strafanzeige nach sich zog.
Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde griffbereit ein
Teleskopschlagstock aufgefunden. Ein entsprechendes
Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und der Schlagstock
sichergestellt.
Logistisch unterstützt wurde die Kontrolle durch den Kreisverband
Schwerin des Deutschen Roten Kreuz.
Die Polizei wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auch künftig
Kontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamenten
durchführen.
