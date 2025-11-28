POL-NB: PKW-Fahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbaum schwerverletzt

Malchin (ots) -



Am 28.11.2025 gegen 13:10 Uhr kam es auf der L272 zwischen den Ortschaften Altenhagen und Philippshof zu einem Verkehrsunfall, mit einer schwerverletzten Person. Hierbei kam der 72-Jährige deutsche Fahrzeugführer eines Skoda, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Straßenbaum. Nach der Kollision kam der PKW im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und kam zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg.

Zur weiteren Klärung wurde, durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, der Einsatz der DEKRA angeordnet.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000,-EUR.

Der PKW Skoda wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell