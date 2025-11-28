POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen Frauen - Handy geraubt

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Frauen, die sich Donnerstagmittag sowohl im als auch außerhalb eines Einkaufszentrums in der Hamburger Allee in Schwerin ereignet hat.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 40-jährige Frau im Inneren des Einkaufszentrums von zwei ihr bekannten Frauen im Alter von 21 und 24 Jahren angesprochen und im weiteren Verlauf körperlich angegriffen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend nach draußen, zum Seitenausgang des Centers in Richtung Kepplerstraße.

Dort entrissen die beiden Tatverdächtigen der 40-Jährigen unter Anwendung von Gewalt ihr Mobiltelefon und flüchteten anschließend mit der Beute. Die Geschädigte begab sich daraufhin zurück ins Einkaufszentrum und verständigte die Polizei.



Im Zuge weiterer polizeilicher Maßnahmen konnten beide Tatverdächtige ermittelt werden. Das entwendete Handy wurde bei der 24-jährigen Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt.



Die Polizei Schwerin sucht Zeugen, die den Vorfall insbesondere außerhalb des Einkaufszentrums beobachtet haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de entgegen.



Bei den Beteiligten des Vorfalls handelt es sich um Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit.



