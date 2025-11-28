POL-HRO: Ortungsapp führt zum Erfolg - Polizei stellt entwendetes E-Bike sicher

Schwerin (ots) -



Die Polizei konnte in der zurückliegenden Nacht dank einer Ortungsapp ein entwendetes E-Bike sicherstellen und an den Eigentümer zurückgeben. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.



Gegen 03:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Fährweg in Schwerin einen bislang unbekannten Tatverdächtigen, der ein dort mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike entwendete. Die von der Sicherheitsfirma informierte Polizei ermittelte den Eigentümer des mit einem Ortungssystem ausgestatteten Fahrrades.



Mithilfe dieser Ortung gelang es den alarmierten Einsatzkräften, das E-Bike wenig später angeschlossen in der Hamburger Allee aufzufinden. Das Fahrrad wurde sichergestellt, umfangreiche Spuren wurden erhoben und das Rad anschließend an den Eigentümer ausgehändigt.



Die Ermittlungen zum Diebstahl, insbesondere zur Identität des Tatverdächtigen, dauern an.



