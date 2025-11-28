POL-NB: Geflügel aus Gartenanlage gestohlen

Grimmen (ots) -



Am gestrigen Donnerstag, dem 27. November 2025, wurde die Grimmener Polizei zu einer Kleingartenanlage in der Dr-Otto-Nuschke-Straße gerufen.



Eine 34-jährige Deutsche gab an, dass aus ihrem Stall in ihrer Gartenparzelle ein Hahn, neun Hühner, zwei Enten und 50 kg Korn entwendet wurden. Des Weiteren würde ein Handrasenmäher fehlen. Der Stehlschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Personen, die Angaben zum Verbleib des Geflügels machen können, oder in der Zeit vom 26. November 2025, 17:30 Uhr bis zum 27. November 2025, 08:00 Uhr, Beobachtungen in der benannten Gartenanlage gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Grimmen unter Telefon 038326 570, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell