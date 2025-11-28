POL-NB: Polizisten finden unterschlagene Tasche in Wohnung wieder

Neustrelitz (ots) -



Ein Handysignal, das die Besitzerin orten konnte, half gestern Abend Polizeibeamten in Neustrelitz, einen unterschlagenen Rucksack wiederzufinden.



Eine 63-Jährige hatte ihren Rucksack mit Portemonnaie, Handy und Co. beim Einkaufen in Neustrelitz versehentlich stehen gelassen. Als ihr das auffiel und sie in den Markt zurück kam, war der Rucksack weg. Sie ortete das Handy ein paar Kilometer weiter weg im Stadtzentrum und lotste die Beamten zu dem Punkt, wo das Signal war. Da um die Polizisten herum Mehrfamilienhäuser waren, stellten sie weitere Nachforschungen an, um den Kreis der Tatverdächtigen einzugrenzen.



Sie hatten am Ende Anhaltspunkte auf zwei verschiedene Personen, die gerade erst vom Einkaufen zurück nach Hause gekommen waren. Und tatsächlich hatten sie bei der zweiten Person, bei der sie klingelten, auch einen Treffer. Die Verdächtige fühlte sich offensichtlich beim Anblick der Polizei sofort ertappt und rückte den Rucksack direkt raus.



Nach aktuellem Stand war in der Tasche zwar einiges durchwühlt, jedoch noch alles vollständig drin.



Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache nun wegen des Verdachts der Unterschlagung.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



