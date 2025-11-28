POL-HRO: Randale im Bus: Betrunkener Fahrgast sorgt für Aufruhr

Blievenstorf/Stolpe (ots) -



Auf der Autobahn 24 sorgte ein betrunkener Fahrgast am gestrigen Abend für Aufruhr, als er während der Fahrt mit seinem aggressiven Verhalten den Busfahrer mehrfach ablenkte.



Der aus Hamburg kommende Flixbus war auf der Autobahn 24 unterwegs, als ein 35-jähriger polnischen Mann offenbar grundlos den Busfahrer angegriffen haben soll. Hierbei habe er den 46-jährigen polnischen Fahrer an den Haaren gezogen und ihn in Richtung des Kopfes bespuckt. Zudem sei er mehrfach im Bus herumgelaufen und habe andere Fahrgäste angepöbelt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin gegen 18.15 Uhr auf dem Parkplatz Blievenstorf aus dem Bus verwiesen. Hier sei der Mann mit seinem aggressiven Verhalten wahllos auf einen LKW-Fahrer losgegangen und habe diese gegen den Arm geschlagen. Durch die eingesetzten Polizisten konnte der Mann am Parkplatz überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille.



Gegen den polnischen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.



