POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Müllfahrzeug und PKW auf der Insel Usedom

Krummin - Insel Usedom (ots) -



Am 27.11.2024 kam es gegen 11:20 Uhr auf der B111 an der Kreuzung Mölschow/Krummin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Müllwagen und einem Ford-PKW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete die 38-jährige Fahrerin des Ford ein Stoppschild und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Müllfahrzeug, an dessen Steuer ein 19-jähriger Fahrer saß.



Nach dem Unfall galten die Unfallverursacherin und ihr im Fahrzeug befindliches vier Jahre altes Kind zunächst als leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Beobachtung ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht, wo sich herausstellte, dass sowohl die Mutter als auch das Kind wohlauf sind und sich keine Verletzungen bei dem Unfall zugezogen hatten.



Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die B111 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme der Polizei mehrere Stunden halbseitig und für etwa eine Stunde voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Ben Tuschy

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell