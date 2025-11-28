89-jähriger Mann aus Ziethen bei Anklam vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Die Polizei sucht nach dem 89-jährigen Klaus Gabe aus Ziethen bei Anklam, der derzeit unbekannten Aufenthalts ist. Der Vermisste war von seiner Wohnanschrift aus mit der Bahn nach München gereist, um dort einen Arzttermin wahrzunehmen. Zuletzt wurde Herr Gabe am 13.11.2025 gegen 09:30 Uhr in der Balanstraße in München gesehen, wo er seinen Arzttermin wahrgenommen hatte. Anschließend ist Herr Gabe offenbar mit dem Zug zurück zu seiner Wohnanschrift gereist; das belegen dort aufgefundene Bahntickets und Rechnungen.

Ursprünglich hatte der Vermisste vor, am 14.11.2025 mit der Bahn nach Braunschweig weiterzureisen, wo er jedoch nicht ankam. Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

– etwa 1,80 m groß

– schlanke Statur

– kurze graue Haare

– kurzer grauer Vollbart

– schwarze Brille

Zu seiner getragenen Kleidung liegen keine Informationen vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 89-Jährigen.

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den 89-Jährigen in und um Ziethen, an einem Bahnhof oder in öffentlichen Verkehrsmitteln am 13.11.2025 oder 14.11.2025 gesehen? Gibt es Taxifahrer, die sich an den Vermissten als Fahrgast erinnern? Hinweise nimmt die Polizei Wolgast unter 03836 252-0, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.