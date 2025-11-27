POL-NB: Schwelbrand bei Dacharbeiten am Cliff-Hotel

Sellin (Polizeirevier Sassnitz) (ots) -



Am 27.11.2025 gegen 13:50 Uhr kam es am Cliff Hotel in Sellin zu

einem Schwelbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden am Gebäude

Arbeiten durch Dachdecker statt. Beim Kleben der Dachpappe entstand

ein Schwelbrand auf dem Flachdach zwischen dem Hotel und der

angrenzenden Schwimmhalle. Hierdurch wurden sowohl das Dach, als auch

die Fassade des Hotels beschädigt. Personen waren während des

Schwelbrandes nicht gefährdet.

Der Brand konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

Göhren, Baabe, Sellin und Lancken-Granitz gelöscht werden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren

gesichert. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf

ca. 15.000 EUR.



