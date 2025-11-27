POL-NB: Schwelbrand bei Dacharbeiten am Cliff-Hotel
Sellin (Polizeirevier Sassnitz) (ots) -
Am 27.11.2025 gegen 13:50 Uhr kam es am Cliff Hotel in Sellin zu
einem Schwelbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden am Gebäude
Arbeiten durch Dachdecker statt. Beim Kleben der Dachpappe entstand
ein Schwelbrand auf dem Flachdach zwischen dem Hotel und der
angrenzenden Schwimmhalle. Hierdurch wurden sowohl das Dach, als auch
die Fassade des Hotels beschädigt. Personen waren während des
Schwelbrandes nicht gefährdet.
Der Brand konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren
Göhren, Baabe, Sellin und Lancken-Granitz gelöscht werden. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren
gesichert. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf
ca. 15.000 EUR.
