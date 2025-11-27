POL-NB: Zigarettenautomat gesprengt

Gielow (Malchin) (ots) -



Am heutigen Donnerstag wurde der Polizei ein gesprengter Zigarettenautomat in der Straße der Einheit in Gielow gemeldet. Kurz vor 03:00 Uhr haben Anwohner einen lauten Knall wahrnehmen können und daraufhin die Polizei informiert.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.



Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 2310, der Onlinewache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



