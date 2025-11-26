POL-HRO: Rauchmelder verhindert Wohnungsbrand

Klein Rogahn/Schwerin (ots) -



Durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder in Klein Rogahn wurde die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zu einem Wohnungsbrand gerufen.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden Nachbarn auf den ausgelösten Rauchwarnmelder in der Bergstraße aufmerksam und alarmierten gegen 06.15 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sollen sich daraufhin Zugang über die verschlossene Wohnungstür im Mehrfamilienhaus verschafft haben. In der Folge wurde ein Wasserkocher auf einer eingeschalteten Herdplatte brennend vorgefunden und die Feuerwehr begann unverzüglich mit der Brandbekämpfung. Während des Einsatzes befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Eine Katze, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung aufhielt, wurde nach den Löschmaßnahmen an den Besitzer und Mieter der Wohnung übergeben. Angrenzende Wohnungen mussten nicht evakuiert werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Wohnung durch die Feuerwehr zunächst als nicht bewohnbar eingestuft. Die Feuerwehren aus Klein Rogahn, Pampow, Stralendorf, Wittenburg und Wittenförden waren insgesamt mit 39 Kameraden im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.



Die Polizei in Hagenow (03883 631-0) sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 29-jährigen Mieter aufgenommen. Untersucht wird nun sowohl die Brandursache als auch die Möglichkeit, dass die in der Wohnung befindliche Katze den Brand ausgelöst haben könnte.



