POL-NB: Polizei tierisch auf Trab gehalten

Penzlin / Baumgarten (ots) -



Die Redewendung, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes grüner ist, wollten am gestrigen Dienstag, 25. November 2025, gleich mehrere Vierbeiner auf ihre Richtigkeit prüfen.



Bereits gegen 09:40 Uhr ging in der Penzliner Polizeistation die Meldung über einen entlaufenen Schimmel ein. Der Vierbeiner sollte zwischen Mallin und Passentin auf der Fahrbahn unterwegs sein - ein Reiter weit und breit nicht in Sicht.

Das Tier konnte kurz darauf festgestellt und der Tierhalter informiert werden, sodass das Pferd eingefangen und zurückgebracht werden konnte.



Beinahe zeitgleich ging im Polizeirevier Waren die Meldung über ein freilaufendes schwarzes Schaf auf der B 108 ein. Das Tier wollte sich zwischen Waren und Baumgarten wohl die Beine vertreten. Beim Eintreffen der Beamten am geschilderten Sichtungsort fehlte vom Schaf jedoch jede Spur.



Dafür ging gegen 11:05 Uhr eine erneute Meldung über tierische Verkehrsteilnehmer auf der B 108 ein. Doch wurden nun mehrere schwarze Schafe, auf gleicher Höhe, kurz vor der Ortschaft Baumgarten gemeldet. Erneut begaben sich die Warener Polizisten zum Sichtungsort. Diesen hatten die Schafe jedoch bereits verlassen, was wahrscheinlich daran lag, dass ein Zeuge zwischenzeitlich bereits den Bauern verständigte, zu welchem die Tiere gehörten.



Doch nicht nur das schwarze Schaf fühlte sich außerhalb seiner Weide in Begleitung wohler. Auch der Schimmel verließ erneut seine Koppel. Gegen 13:00 Uhr meldete ein Bürger das Ross nahe Passentin neben der Fahrbahn. Dieses Mal jedoch in Begleitung eines braunen Pferdes. Nach einem erneuten Anruf beim Tierhalter konnten die beiden Vierbeiner jedoch auch dieses Mal unversehrt auf die heimische Koppel zurückkehren.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395 5582 5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell