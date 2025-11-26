POL-NB: Schuppenbrand in Trassenheide - Schaden von rund 25.000 Euro

Trassenheide (Insel Usedom) (ots) -



Am 26.11.2025 kam es gegen 01:45 Uhr in der Kampstraße in Trassenheide zum Brand eines Schuppens.



Ein 58-jähriger Anwohner hatte sich kurz zuvor in dem Schuppen aufgehalten und bemerkte den Brand wenig später nach dessen Verlassen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, jedoch wurden der Schuppen sowie die darin befindlichen Werkzeuge und Gartengeräte vollständig zerstört.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 58-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, da sich der Schuppen im Eigentum eines Familienmitglieds befindet.



Weitere Angaben können nicht gemacht werden.



