POL-HRO: Lagerhalle nach Feuer komplett zerstört

Kräfte der Feuerwehr und Polizei wurden am 25.11.2205 gegen 21:00 Uhr

zum Brand einer Lagerhalle in Crivitz gerufen. Ersten Informationen

nach sollen sich in der Halle neben Rollrasen auch Düngemittel und

Gasflaschen befunden haben und somit Explosionsgefahr bestehen. Durch

die eingesetzten Kräfte wurden die Anwohner über das Feuer und die

Gefahrensituation informiert. Trotz des zügigen Beginns mit den

Löscharbeiten entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr, die in

voller Ausdehnung brennende Lagerhalle (20m x 60m) kontrolliert

abbrennen zu lassen. Die Löscharbeiten dauern an. Erste Ermittlungen

zum Brandgeschehen werden vor Ort durchgeführt. Es können zum

jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.



