POL-HRO: Lagerhalle nach Feuer komplett zerstört
Crivitz (ots) -
Kräfte der Feuerwehr und Polizei wurden am 25.11.2205 gegen 21:00 Uhr
zum Brand einer Lagerhalle in Crivitz gerufen. Ersten Informationen
nach sollen sich in der Halle neben Rollrasen auch Düngemittel und
Gasflaschen befunden haben und somit Explosionsgefahr bestehen. Durch
die eingesetzten Kräfte wurden die Anwohner über das Feuer und die
Gefahrensituation informiert. Trotz des zügigen Beginns mit den
Löscharbeiten entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr, die in
voller Ausdehnung brennende Lagerhalle (20m x 60m) kontrolliert
abbrennen zu lassen. Die Löscharbeiten dauern an. Erste Ermittlungen
zum Brandgeschehen werden vor Ort durchgeführt. Es können zum
jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
