POL-HRO: Unbekannte entwenden zahlreiche Arbeitsscheinwerfer - Polizei sucht Zeugen

Nachdem unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in einen Landmaschinenhandel in Upahl eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag, 21. November, bis zum darauffolgenden Montagmorgen widerrechtlich Zutritt zum Firmengelände sowie zu den Räumlichkeiten. Am Montagmorgen stellte ein Verantwortlicher des Unternehmens den Diebstahl fest und informierte die Polizei in Grevesmühlen.



Nach bisherigen Erkenntnissen bauten die Unbekannten von mehreren landwirtschaftlichen Zugmaschinen diverse Arbeitsscheinwerfer ab und entwendeten diese. Zudem stahlen sie weiteres Werkzeug. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



