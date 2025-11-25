POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Rostock-Dierkow - Unfallverursacher erheblich alkoholisiert

Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es an der Kreuzung Gutenbergstraße/Lorenzstraße im Stadtteil Dierkow zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.



Nach bisherigem Ermittlungsstand überfuhr ein 25-jähriger Ukrainer gegen 15:45 Uhr die rote Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Mercedes-Benz, dessen 42-jährige deutsche Fahrerin in Richtung Rövershäger Chaussee unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen im Alter von 17, 42 und 42 Jahren leicht verletzt - darunter die Fahrerin des Mercedes-Benz sowie jeweils eine Mitfahrerin beider Fahrzeuge.



Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des mutmaßlichen Unfallverursachers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Während der angeordneten Blutprobenentnahme leistete der 25-Jährige zudem Widerstand und griff die Beamten tätlich an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er anschließend in Gewahrsam genommen.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell