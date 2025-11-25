POL-NB: Raubüberfall im Vogelviertel

Neubrandenburg (ots) -



Gegen 08.55 Uhr ist eine 67-jährige Frau in der Fasanenstraße/Ecke Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße in Neubrandenburg überfallen worden. Der Täter hat die Frau nach ersten Erkenntnissen von hinten mit dem Wegreißen ihrer Handtasche überrascht und ist danach geflohen. Der Stehlschaden beträgt etwa 130 Euro. Eine ärztliche Versorgung benötigte die Frau vor Ort nicht.



Der Täter soll dunkel gekleidet gewesen sein, nur ein roter Schal sei besonders markant gewesen. Weitere Hinweise zum Aussehen des Täters gibt es aktuell nicht.



Trotz sofortiger Fahndung der Polizei rund um den Tatort wurde kein Verdächtiger gefunden. Die Maßnahmen der Polizei dauern an.



Die Polizei sucht dazu auch nach Zeugen, die den Überfall gesehen haben oder sonstige Hinweise zu dem Täter oder auch möglicherweise zur Täterin geben können. Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 gerichtet werden.



Mögliche Zusammenhänge zu einem Raub in der Adlerstraße am 17.11. werden geprüft.



Das Opfer ist Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell